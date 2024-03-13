Силуанов: Поступления от приватизации в 2024 году должны составить не менее 100 млрд рублей

Поступления от приватизации в федеральный бюджет РФ в 2024 году должны составить не менее 100 млрд рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете - чуть больше 1 млрд", - заявил он, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества.

"Мы считаем, что должна быть цифра скорректирована - не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать поток от сделок с приватизацией", - цитирует ТАСС министра.

Как сообщалось, в 2023 году поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли до 28,9 млрд рублей. Это в 16 раз больше годового плана, сообщили в Росимуществе. Были две крупные сделки: продажа порта "Бронка" в Санкт-Петербурге и акций компании "Кучуксульфат" в Алтайском крае. Отмечалось, что в 2024 году власти собираются наращивать темпы приватизации, Минфин уже заявил о возможной продаже 30 компаний.