XI форум «Технопром» пройдет в августе в Новосибирской области

Международный форум технологического развития «Технопром-2024» пройдет в Новосибирской области с 27 по 30 августа. Соответствующее распоряжение Правительства региона подписал Губернатор Андрей Травников.

«Технопром» в Новосибирской области проводится ежегодно, с 2022 года его проведение с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации. «Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В его работе в разные годы принимали участие Президент РФ Владимир Путин, руководство Правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств.

В соответствии с документом, создан Программный комитет по подготовке форума – его возглавила заместитель Губернатора Ирина Мануйлова. До конца мая будет сформирована деловая программа «Технопрома-2024», сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В прошлом году площадка юбилейного форума в Новосибирской области приняла более 16 тысяч человек, а с учетом тех, кто присоединился онлайн, – более 30 тысяч. Программа форума включала 10 отраслевых треков, более чем 230 мероприятий, на нем выступило свыше 1000 экспертов и спикеров. В Новосибирской области работали делегации из 82 регионов России и порядка 40 зарубежных делегаций.