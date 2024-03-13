Комитет Госдумы поддержал создание Национального словарного фонда

Правительственный законопроект, который предусматривает создание в интернете Национального словарного фонда (НСФ), поддержан комитетом Госдумы по культуре, который рекомендовал принять его в первом чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму 26 января. НСФ должен объединить все данные о нормах современного русского языка, а также стать информационной системой о написании слов, их произношении и месте ударения, причем в исторической динамике, и т.п. То есть НСФ будет общедоступным и верифицированным источником информации о современном русском литературном языке.

Глава комитета Елена Ямпольская считает, что законопроект станет прорывом и поможет защитить язык от чрезмерных и необоснованных заимствований. Но речь идет исключительно о случаях использования языка как государственного, то есть при работе органов власти.

Замминистра образования и науки Денис Секиринский сообщил, что законопроект был разработан по поручению президента в тесном взаимодействии с Институтом русского языка имени Виноградова. Его могут принять в первом чтении уже 19 марта.