78-летний Петросян в третий раз стал отцом

78-летний российский юморист Евгений Петросян в третий раз стал отцом. Его 35-летняя супруга Татьяна Брухунова опубликовала в соцсети семейное фото с мужем, 4-летним сыном Ваганом и маленькой девочкой на руках. Имя девочки не раскрывается.

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Судя по снимкам Брухуновой в соцсетях и свидетельствам очевидцев, видевших ее в последний год, в ее с Петросяном случае речь может идти о суррогатном материнстве.

Петросян и Брухунова поженились в 2020-м году. Для девушки, ранее работавшей помощницей юмориста, это первый брак, для Петросяна – пятый.

Этому союзу предшествовал скандальный развод народного артиста РСФСР с предыдущей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой Петросян прожил 30 лет. В начале осени того же года стало известно о рождении у Петросяна сына Вагана. От одного из предыдущих браков у него есть взрослая дочь.