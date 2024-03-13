13 Марта 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Финляндии сообщили, как поступят с машинами с российскими номерами

В Финляндии заявили, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну не позднее 15 марта. Если этого не случится и машину обнаружат, скажем, в пробке, владельцу автомобиля может грозить выплата таможенного сбора и НДС, и вывоз машины с территории Евросоюза.

Исключение сделано для авто, принадлежащих студентам, и работников, трудящихся по срочному действительному трудовому договору, сообщает финская таможня.

В августе 2023 г. Финляндия присоединилась к Эстонии и Латвии и с 16 сентября запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Также было объявлено, что в течение шести месяцев страну должны покинуть все автомобили с российской регистрацией. Ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица.

Теги: Финляндия, автомобиль, номера, Евросоюз


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Ранее 08.03.2024 14:20 Мск Российские автомобили покинут Финляндию
Ранее 15.09.2023 14:07 Мск Финляндия запретила въезд в страну автомобилям с российской регистрацией

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