В Финляндии сообщили, как поступят с машинами с российскими номерами

В Финляндии заявили, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну не позднее 15 марта. Если этого не случится и машину обнаружат, скажем, в пробке, владельцу автомобиля может грозить выплата таможенного сбора и НДС, и вывоз машины с территории Евросоюза.

Исключение сделано для авто, принадлежащих студентам, и работников, трудящихся по срочному действительному трудовому договору, сообщает финская таможня.

В августе 2023 г. Финляндия присоединилась к Эстонии и Латвии и с 16 сентября запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Также было объявлено, что в течение шести месяцев страну должны покинуть все автомобили с российской регистрацией. Ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица.