13 Марта 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

В Новосибирской области реализуют задачу по созданию инвестиционного климата для развития перерабатывающих агропроизводств

Продолжать работу по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности будут новосибирские аграрии при поддержке региональных властей. Соответствующие задачи поставил Губернатор Андрей Травников на выездном совещании, которое прошло на площадке нового молочного завода в селе Красноглинное. Агрохолдинг ГК «Толмачёвское» стал инициатором строительства под Новосибирском – в селе Красноглинное – крупного молокозавода мощностью 40 тонн в сутки.

«Мы – третий регион в стране по молочному стаду, и потому для нас собственная переработка чрезвычайно важна, – напомнил Андрей Травников. – Мы приветствуем и поддерживаем все проекты, направленные на производство молочных продуктов, и особенно – такие комплексные, как ГК «Толмачёвское»: от растениеводства до готовой продукции на полках магазинов. Это – с точки зрения экономического вклада в развитие региона. Ну, а с точки зрения потребителей – у них будет возможность более широкого выбора. В магазинах появится ещё один новосибирский молочный бренд и у него будет свой круг любителей, потому что продукция очень достойная. Также отмечу хорошую традицию при реализации многих новосибирских проектов – сохранять историческую память и для развития своего предприятия использовать устоявшиеся бренды, в частности – толмачёвской фермы, которая была основана почти 100 лет назад».

(2024)|Фото: nso.ru

Руководитель ГК «Толмачёвское» Александр Кытманов подчеркнул, что на новом молочном предприятии достигнут высокий уровень автоматизации и импортозамещения: «Здесь на 80% процессы автоматизированы, оборудование на 96% – российского производства. Хочу сказать спасибо Андрею Александровичу, Правительству региона за ту комфортную среду, в которой мы работаем. Здесь созданы самые комфортные условия, и Новосибирская область для нас – инвестиционно привлекательный регион».

«Толмачёвский» может перерабатывать 14,6 тыс. тонн молока в год. На предприятии будут производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию, масло. Реализовывать продукцию планируется не только в Новосибирской области, но и в других регионах СФО. Здесь создано около 70 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

Напомним, что ещё в 2018 году Губернатор поставил задачу наладить переработку основных видов сельскохозяйственного сырья. За прошедшие годы проведена масштабная работа, и сегодня в регионе налажена переработка всех основных видов сырья в аграрном секторе. Вся эта работа будет продолжена при параллельном совершенствовании механизмов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

(2024)|Фото: nso.ru

Добавим, что в 2023-2024 гг. на территории области продолжается реализация девяти крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 51 млрд рублей. Среди них есть и создание перерабатывающих производств. Например, строительство сыродельного завода с мощностью переработки 1150 тонн молока в сутки для производства широкого ассортимента молочной продукции (цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла, сухого молока и сухой сыворотки) ООО «Сибирская академия молочных Наук». Ещё один крупный проект – строительство производственного комплекса по переработке масличных культур (лён, рапс) ООО «Маслов» (Искитимский район). Мощность переработки до 450 тонн семян в год.

Теги: инвестиционный климат, аграрии, пищевая промышленность, андрей травников,


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