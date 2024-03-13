В Югре произошло смертельное ДТП с участием "КамАЗа" и автоцистерной

В Октябрьском районе произошло смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД ХМАО - Югры.

Трагедия произошла накануне, около 22.10, на 64 километре автодороги "Нягань - Талинка". 47-летний водитель грузового автомобиля "HOWO" - прицепа с автоцистерной не справился с управлением. Мужчина не выбрал безопасную скорость, цистерну занесло. Она вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "КамАЗ", которым управлял 46-летний водитель.

Водитель "КамАЗа" погиб, два его пассажира получили травмы.

На участке дороги, где произошло ДТП, ограничено движение для всех видов транспорта. Объезд возможен со стороны Нягани на 34 километре "Ем-Еговского месторождения", со стороны Ханты-Мансийска на 69 километре ДКП "Роснефть", либо через город Советский.