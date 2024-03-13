На журналиста Зыгаря* возбудили дело за фейки о ВС России

Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных.

Как сообщает Baza, дело возбудили 12 марта в следственном управлении по ЮАО города Москвы.

По версии следствия, в июне 2022 года Зыгарь* на личной странице "Вконтакте" опубликовал пост о событиях в Буче с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ.

Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2022 года. В том же году журналист уехал из России в Германию. По данным СМИ, он живет в Берлине.

С 2000 по 2009 год Зыгарь* являлся сотрудником издательского дома "Коммерсант". В 2009—2010 годах — заместитель главного редактора журнала "Русский Newsweek". В 2010—2015 годах — главный редактор телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом).

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента