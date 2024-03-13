"Интер РАО" подтвердила покупку АО "Екатеринбургэнергосбыт"

АО "Мосэнергосбыт", входящее в холдинг "Интер РАО", станет владельцем АО "Екатеринбургэнергосбыт". Об этом сообщает пресс-служба РАО.

"Группа "Интер РАО" приобрела контрольные пакеты акций двух энергосбытовых компаний - АО "Псковэнергосбыт" и АО "Екатеринбургэнергосбыт". Эти компании являются гарантирующими поставщиками электроэнергии в Екатеринбурге и Псковской области. Теперь в составе розничного сегмента "Интер РАО" будет 13 гарантирующих поставщиков, пять единых информационно-расчетных центров и две независимые энергосбытовые компании", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что АО "Мосэнергосбыт" приобретет 91,044% акций "Екатеринбургэнергосбыта", в то время как АО "Петербургская сбытовая компания" станет владельцем 100% акций АО "Псковэнергосбыт".

По прогнозам холдинга, такое решение поспособствует увеличению абонентской базы "Интер РАО" на 3,3%, достигнув 19,8 млн абонентов. Доля сбытовых компаний Группы на российском розничном рынке электроэнергии также увеличится с 18,5% до 19,2%.