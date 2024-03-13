Заместитель гендиректора МЗИКа оштрафован за нарушения пожарной безопасности

В Екатеринбурге суд назначил штраф заместителю генерального директора Машиностроительного завода им. Калинина. Поводом для этого стали выявленные нарушения пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в августе 2023 года Госпожнадзором была проведена плановая проверка корпуса №14 ПАО "МЗИК", которому в 2022 году присвоили категорию высокого риска. Проверка выявила нарушения пожарной безопасности: на объекте отсутствовали планы эвакуации при пожаре и устройства для самозакрывания противопожарных дверей, часть помещений не была оборудована системой пожарной сигнализации и другие.

На основании приказа по заводу, ответственным за пожарную безопасность на МЗИКе является заместитель гендиректора по эксплуатации и реконструкции основных фондов и капитальному строительству. На него составили административный протокол и назначили штраф в 20 тысяч рублей, который утвердил Кировский районный суд Екатеринбурга.

Заместитель генерального директора подал жалобу в Свердловский областной суд. В ней он просил назначить ему административное наказание в виде предупреждения. Однако облсуд не нашел оснований для замены уже назначенного наказания.

Машиностроительный завод имени М.И. Калинина – предприятие, входящее в концерн "Алмаз-Антей". На заводе производят боевые средства зенитно-ракетных систем С-300В и комплексов "БУК-M1".