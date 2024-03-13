Бойцы группировки "Днепр" совершили "дерзкий рейд на правый берег реки"

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск "Днепр" минувшей ночью провела "дерзкий рейд на правый берег реки".

Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились у основания Антоновского моста. Воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию радиоэлкетронной борьбы, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы.

"Общие потери врага – до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь", - написал Сальдо в своем telegram-канале.