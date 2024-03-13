Дорожные строители выплатили крупнейший штраф за ценовой сговор на торгах

"Ростовавтодор" и ООО "Строитель" оплатили штраф в размере 229 млн руб., наложенный Федеральной антимонопольной службой.

ФАС признала компании виновными в картельном сговоре с целью поддержания цен на торгах в 2022 году.

"Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области и Республики Калмыкия в 2017-2020 годах", - говорится в сообщении ФАС. Часть торгов проводилась в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Сумма заключенных контрактов составила более 1,9 млрд руб.

Суды трех инстанций подтвердили законность решения ведомства и назначенных штрафов.