Жалобы петербуржцев на нарушения при подготовке к выборам президента дошли до Москвы

В Петербурге по результатам работы ЦИК было выявлено множество нарушений в организации предстоящих выборов президента, сообщают СМИ. Отмечается, что основной источник нарушений связан с вмешательством в работу избирательной комиссии команды губернатора Александра Беглова. Самые явные случаи нарушений, это открепления от избирательных участков бюджетников и переписывание списков избирателей накануне важнейшего события.

По данным главы горизбиркома Петербурга Максима Мейксина, 270 тысяч человек, то есть 10% от всех избирателей, «открепились» от своих участков. Такой большой показатель связан с тем, что сотрудников бюджетных сфер фактически вынуждают отдавать свои голоса не по месту прописки, а под бдительным присмотром руководства по месту работы. Таким образом Смольный реализует проверенную тактику тотального контроля за «бюджетными» голосами и явкой.

Известно, что губернатор Беглов в Петербурге имеет крайне низкие рейтинги. Голосование может быть инструментом, при помощи которого жители города «ногами» могут продемонстрировать объективное отношение к градоначальнику. Возможно, именно поэтому команда Беглова нивелирует свободное волеизъявление, угрожая, по данным СМИ, проблемами на работе особо возмущающимся сотрудникам.

В то же время ситуация не могла остаться незамеченной в Москве, и на место прислали комиссию ЦИК. Выяснилось, что в Смольном проигнорировали распоряжение федцентра не провоцировать негатив во время выборов.

И это не единственный случай за время нахождения Беглова на своем посту. В 2021 году после массовых нарушений во время выборов в местный ЗакС, Элла Панфилова возмутилась политикой Беглова, которая привела к антирекорду в Петербурге по этим показателям среди всех регионов.

Также СМИ отмечают, что заявления пресс-службы губернатора сильно разнятся с официальной позицией представителей федеральных властей. Так, по итогам встречи Беглова с полпредом президента России Александром Гуцаном, представители градоначальника заявили, что президент высоко оценил подготовку к выборному процессу. Однако сам Гуцан лишь похвалил петербургского губернатора за достижения в организации внутреннего туризма.

Все это в совокупности может грозить очередным провалом важнейшего для России события в Петербурге.