В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате взрыва пострадавших нет, уточнил он. Выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания. Также взрывной волной повредило окна в двух соседних образовательных учреждениях.

Еще один БПЛА противника совершил падение в реку, сообщил Гладков. Никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утра 13 марта средствами ПВО перехвачено и уничтожено 58 БПЛА. 11 беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, 8 – Брянской, 29 - Воронежской , 8 - Курской , 1 – Ленинградской и 1 – Рязанской.