В Тюменской области пройдет фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей"

В Тюменской области пройдет фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Викторина "Люби свой край" стартует на фестивальных площадках во всех муниципалитетах региона с самого утра 15 марта. За правильные ответы на вопросы ее участники получат подарки. В Тюмени, Тюменском районе и Тобольске викторина пройдет в два этапа в новом формате. Первый розыгрыш супер-подарков второго этапа состоится 15 марта в 20.00.

В Тобольске 16 и 17 марта на девяти площадках, в том числе в отдаленных микрорайонах, будут работать полевые кухни. Горожанам предложат вкусную кашу и ароматный чай. На 24 придомовых территориях развернется гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица!".

16 марта рядом с ДК "Синтез" и 17 марта на Базарной площади - ярмарка товаропроизводителей Тюменской области. Тоболяки смогут по выгодным ценам купить свежую мясную и молочную продукцию, яйца, мед и кулинарные изделия.

В Ишиме горожан блинами с маслом, вареньем, ягодами, медом, различными начинками и припеками будут угощать участницы танцевально-оздоровительного движения пенсионеров "Танцующие бабушки". Они напекут более 1 500 блинов и поделятся с горожанами своими секретными рецептами.

В Заводоуковском городском округе будут работать 53 фестивальные площадки, в том числе 17 – в Заводоуковске и 36 – на сельских территориях. Одним фестивальных событий станет конкурс сладких композиций "Блин-мастер" на приз главы городского округа.

В Вагайском районе состоится блинный забег "Блин, беги!" и народные гуляния на площади у районного Дворца культуры.