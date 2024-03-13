13 Марта 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Reuters: Россия может обанкротить Euroclear в ответ на присвоение ЕС активов ЦБ

Действия России в ответ на присвоение Евросоюзом замороженных активов ЦБ РФ могут привести к банкротству ключевого депозитария ценных бумаг Европы — бельгийской Euroclear. Это, в свою очередь, влечет за собой угрозу глобального финансового кризиса, сообщает Reuters.

Как заявил неназванный европейский чиновник, ЕС даже в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Украины, поскольку они должны будут оставаться на балансе Euroclear, чтобы обеспечить "финансовый буфер" и гарантировать выживание этой структуры под ударами ответных мер, которые Брюссель ожидает от Москвы и ее международных партнеров.

По его словам, ЦБ РФ может забрать €33 млрд активов Euroclear в российской юрисдикции. Также, по мнению источника, Центробанк России подаст иски для конфискации активов Euroclear в Гонконге и Дубае.

"Таков механизм, с помощью которого [Россия] может полностью опустошить Euroclear", - пояснил еврочиновник.

Если Euroclear лишится ликвидности, бельгийский центробанк будет вынужден отозвать у нее лицензию, что приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через эту площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру, пишет ТАСС.

Как сообщалось, власти Евросоюза намерены ускорить получение Украиной процентов, накопленных с замороженных российских активов. Как пишет Financial Times, речь может идти о сумме до 3 млрд евро – в зависимости от уровня процентов по замороженным счетам Банка России. Однако для передачи средств Брюсселю еще нужно согласовать и сумму, и возможные юридические и политические последствия с властями стран, входящих в ЕС.

За границей заморожены резервы России в сумме 300 млрд долларов. Около 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear .

Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear 3 млрд евро доходов за 9 месяцев 2023 года, тогда как за весь 2022 год такие доходы составили 821 млн евро.

Теги: активы ЦБ РФ, Euroclear


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