Умер старший сын Шарля де Голля

Умер старший сын исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля Филипп.

Адмирал Филипп де Голль "умер в ночь со вторника на среду в Национальном институте инвалидов, где проживал последние два года", пишет ТАСС. Почившему было 102 года.

Шарль де Голль (22 ноября 1890 – 9 ноября 1970) был президентом Франции в 1959-69 гг. 28 декабря 1921 г. у него и его супруги Ивонны Вандру родился сын, получивший имя в честь Филиппа Петена. Через три года, 15 мая 1924 г., появилась дочка Элизабет, в 1928 г. – Анна.