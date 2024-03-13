13 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с телеграм-канала правительства Свердловской области / t.me/miduralofficial

Свердловчанам презентовали квартиру-приз за победу в викторине "Опорный край"

Жителям Свердловской области показали, как выглядит одна из 45 квартир-призов за победу в викторине "Опорный край". Внутри чистовая отделка, ламинат и утепленная лоджия.

Две просторные студии располагаются на 15 и 16 этажах дома в новом жилом квартале Вторчермета на улице 2-я Новосибирская на ивовой аллее. Квартал находится на полпути до Солнечного, а потому, как утверждают организаторы, при запуске трамвая в Солнечный, транспортная доступность района не будет вызывать опасений. Более того, застройщик уделяет много внимания инфраструктуре квартала и уже запланировал масштабное озеленение вокруг домов.

"Квартиры уже полностью готовы, проведена внутренняя отделка помещений. В квартире качественный ламинат, обои под покраску, большая теплая лоджия, просторная прихожая и совмещенный санузел. Планировка квартиры может быть очень хорошо зонирована. И хотя это квартира-студия, ее удобно зонировать, выделив зону отдыха, приема пищи, встречи с гостями. Из окон квартиры - отличный вид на город", - рассказал руководитель компании-застройщика Евгений Шилов.

Напомним, что организаторы викторины также опубликовали районы, где расположатся остальные квартиры-призы с их квадратурой.

  • 2 квартиры-студии площадью 28 кв.м в Екатеринбурге в микрорайон Широкая речка.
  • 1 однокомнатная квартира площадью 36 кв.м в Екатеринбурге в микрорайоне Вточермет в жилом комплексе с благоустроенном двором, благоустроенной парковой зоной, паркингом.
  • 1 однокомнатная квартира площадью 40 кв.м в Екатеринбурге на Уктусе в доме с видом на Нижнеисетский пруд.
  • 1 однокомнатная квартира площадью 32 кв.м в Екатеринбурге на Уктусе в доме на берегу Нижнеисетского пруда.
  • 1 однокомнатная квартира площадью 39 кв.м в Екатеринбурге в Академическом районе рядом с Преображенским парком.
  • 2 однокомнатных квартиры площадью 36 кв.м в районе в стильном технологичном жилом комплексе в микрорайоне Чапаевский.
  • 2 квартиры-студии площадью 33 кв.м в Екатеринбурге рядом с трамвайным кольцом "Шарташ" в шаговой доступности от озера Шарташ и Шарташского лесопарка.
  • 2 квартиры-студии площадью 25 кв.м в Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш в доме с закрытым двором рядом с Калиновским лесопарком.
  • 3 однокомнатных квартиры площадью 35 кв.м в центре Верхней Пышмы.
  • 3 однокомнатных квартиры площадью от 31 кв.м до 36 кв.м в Екатеринбурге в микрорайоне Сортировка рядом с парком "7 ключей".
  • 3 однокомнатных квартиры на границе Академического и Широкой речки площадью 28 кв.м в жилом комплексе комфорт-класса.
  • 19 квартир-студий площадью от 22 кв.м до 25 кв.м в Екатеринбурге в современном квартале из нескольких новостроек с видом на Уктусские горы.

Расположение еще пяти квартир будет дополнено позднее.

Напомним, что на викторине планируется проверить знания свердловчан о Среднем Урале, а именно: о работе местных заводов, исторических личностях и событиях. Принять участие в тесте может любой желающий с 15 по 17 марта рядом с избирательным пунктом. Ранее уже была опубликована онлайн-карта со всеми местами проведения викторины. Стоит отметить, что по словам организаторов, победителями могут стать даже те, кто не сможет ответить ни на один вопрос, поскольку счастливчика будут выбирать рандомно. Несмотря на это, уральцы могут подготовиться, благодаря заранее опубликованным вопросам.

В Свердловской области викторина, приуроченная к 90-летию региона "Опорный край", предложит голосующим сразу 45 однокомнатных квартир и студий в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов. Результаты огласят в телеэфире в День космонавтики 12 апреля.

Теги: квартира, приз, викторина, Опорный край


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