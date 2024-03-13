В Госдуме заговорили о разделении проката фильмов на категории – по важности для общества

В Госдуме потребовали от Минкульта поддержать в прокате фильм "Позывной "Пассажир", рассказывающий о военных действиях на Донбассе.

Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская заявила, что она на премьере фильма "несколько раз плакала". По ее мнению, фильм "снят на высоком художественном уровне". Она считает, что лента будет популярна, но в то же время – "нуждается в поддержке" и максимальном способствовании прокату. Так, Ямпольская изучает вопрос расписания показов (хотя в прокат лента еще не вышла), она будет настаивать на максимально удобных и популярных временных слотах в кинотеатрах для этой картины.

Член комитета Елена Драпеко попросила Минкульт России указать, как фильм будут продвигать за рубежом. По ее словам, "для нас важно, чтобы этот фильм посмотрели в СНГ".

А Ямпольская вернулась к ранее обсуждавшийся идее о разделении фильмов на категории – в зависимости от "актуальности для нашего общества в текущий момент".