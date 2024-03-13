В молодежную капсулу времени Екатеринбурга положат мяч и студенческие билеты

В администрации Екатеринбурга озвучили содержание молодежной капсулы времени, которая будет заложена уже завтра, 14 марта.

Напомним, что капсулу заложат в Академическом районе сроком на 25 лет. Планируется, что участие в церемонии примут не только жители города и региона, но и представители иностранных делегаций-участников Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, предложения по наполнению молодежной капсулы времени формировали по 10 основным направлениям. Это "Спорт", "Медиа", "Служение Отчеству", "Волонтерство", "Наука и IT-технологии", "Образование", "Бизнес", "Международное сотрудничество", "Культура" и "Семейные ценности".

В итоге в капсулу положат более 30 предметов. Среди них мяч со всеми автографами волейболисток "Уралочки", подаренный главе Екатеринбурга спортивным клубом; письмо от молодежи Херсонской области к молодежи Екатеринбурга; бейджи волонтеров с крупных событий; студенческие билеты всех вузов города и многое другое.

Как подчеркнули в мэрии, предметы, которые наполнят капсулу времени, предлагали сами молодые жители столицы Урала. Свое послание в будущее также оставят представители 33 стран мира.

Напомним, что капсула изготовлена из инновационного материала – сверхпрочного карбона. Изначально ее создавали для закладки на 300-летие Екатеринбурга, но затем решили использовать для Академического района.