Очередная партия современного медоборудования поступила в Астраханский онкодиспансер по нацпроекту

В Астраханском онкодиспансере обновили стерилизационное оборудование. Объем затрат составил 11 млн рублей. В медучреждении установили низкотемпературные плазменные стерилизаторы российского производства. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Астраханской области, деньги на приобретение данного оборудования были выделены из госбюджета. Аппараты уже ввели в эксплуатацию и активно применяют в операционном блоке и стерилизационном отделении. Они отвечают всем современным требованиям.

На новом оборудовании можно стерилизовать практически всю номенклатуру инструментов и изделий медицинского назначения, включая хирургические, микрохирургические инструменты, оптические и электрические системы (гибкие и жесткие эндоскопы), электрические и электронные устройства, волоконные световоды, рукоятки инструментов, дыхательные контуры, пластиковые емкости и другие изделия, стерилизация которых при высокой температуре и влажности невозможна.

Отметим, что в областном клиническом онкодиспансере проводится широкий спектр операций при опухолях любых локализаций - более 15 тысяч в год, включая эндоскопические вмешательства.