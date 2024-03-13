В 2023 году уличная преступность в Астраханской области снизилась почти на 9%

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Участники рассмотрели ряд вопросов, среди которых развитие системы видеомониторинга «Безопасный город», военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи, борьба с телефонными и интернет-мошенниками.

Глава региона отметил, что система «Безопасный город» является серьёзным инструментом контроля оперативной обстановки на улицах города. По итогам 2023 года в Астрахани зафиксировано снижение уличной преступности на 8,7%.

Замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Астраханской области Александр Подсвиров сообщил, что 188 камер системы принадлежат службе «Волгоспас», их использует в своей работе Единая диспетчерская служба города. Такого количества средств наблюдения не хватает для обеспечения безопасности и выявления всех правонарушений.

Министр госуправления Алексей Набутовский сообщил, что сейчас в регионе идёт подготовка проекта единой системы видеонаблюдения, в которой будут задействованы все камеры на улицах города, принадлежащие различным организациям. Пока проект готовится, Игорь Бабушкин поручил региональному мингосуправления рассмотреть вопрос внедрения в систему «Безопасный город» камер с функцией распознавания лиц. Они станут дополнительным инструментом для обеспечения общественной безопасности.

Другой важной темой заседания стало военно-патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к службе в армии. И.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Вячеслав Иванов доложил о работе, которую ведёт организация в этом направлении. На её базе созданы и работают секции судо- и авиамоделирования, клуб служебного собаководства, мотосекция и другие. Ежегодно старшеклассники и студенты колледжей проходят учебные сборы, где отрабатывают навыки начальной военной подготовки.

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин доложил, что в 2021-2023 годах исполнительная власть совместно с общественными объединениями провели почти 2000 патриотических мероприятий, в числе которых акции «Блокадный хлеб», «Крымская весна», «Бессмертный полк», «Мы граждане России, «Парад у дома ветерана», «Свеча Памяти», «Огненные картины войны» и другие. Общий охват участников за указанный период составил более 360 тысяч человек.

«В условиях нынешней геополитической ситуации военно-патриотическому воспитанию молодёжи необходимо уделять особое внимание, - подчеркнул Игорь Бабушкин. - Прошу минобразования и агентство по делам молодёжи продолжать реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание».

Также на заседании обсудили текущую работу правоохранителей по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. Замначальника полиции по оперативной работе Евгений Чижов сообщил, что в 2023 году число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составило 3700, рост по сравнению с 2022 годом - 25%. Материальный ущерб превысил 645 млн рублей. Параллельно с расследованием преступлений такого рода особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделяют их предупреждению. Губернатор подчеркнул, что профилактическая работа должна вестись не только среди старшего поколения, но также и в школах, ссузах и вузах, на предприятиях. Для этого необходимо привлекать волонтёров.