В Тюмени автомобиль "Чанган" вылетел на набережную

В Тюмени автомобиль "Чанган" вылетел на набережную в районе Масловского взвоза. 26-летний водитель погиб на месте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Точное время ДТП неизвестно. Оно произошло либо сегодня ночью, либо рано утром.

По предварительным данным, машина с большой скоростью ехала по улице Водопроводной, в сторону ул.25-го Октября. Водитель не справился с управлением, автомобиль въехал в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.

Автомобиль с трупом внутри обнаружил собаковод, выгуливающий своего питомца в пятом часу утра. Установлено, что водитель проживал в Тюмени, стаж за рулем с 2017-го года, у него всего одно нарушение ПДД в прошлом году.

В настоящий момент автомобиль убрали с набережной с помощью крана, погрузив на эвакуатор.