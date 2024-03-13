ЕС снял санкции с сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа

Евросоюз исключил из своего санкционного списка сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа.

В прошлом году Волож осудил российскую СВО на Украине, после этого "Яндекс" был разделен на российскую и иностранную части, последняя досталась Воложу, но большая часть бизнеса осталась в России, ее выкупил консорциум инвесторов.

Сообщается, что также из санкционного списка исключили бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и Йозефа Хамблека – главу европейского отделения мотоклуба "Ночные волки".

В то же время в списке остался бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который в прошлом году погиб при крушении самолета в Тверской области.