Парламент Франции принял стратегию поддержки Украины

Нижняя палата парламента Франции - Национальная ассамблея проголосовала за одобрение доклада премьера Габриэля Атталя по стратегии поддержки Украины и заключенного недавно двустороннего соглашения по безопасности. При этом возможная отправка войск, о которой дважды заявил президент Эммануэль Макрона, подверглась критике.

За поддержку двустороннего соглашения между Францией и Украиной в сфере безопасности проголосовали 372 депутата, против - 99. Однако данное голосование не имеет обязательной силы.

На прошлой неделе Франция создала неофициальный альянс государств, готовых отправить войска на Украину, сообщила газета Politico. В него вошли республики Прибалтики. Французская оппозиция выступила резко против этой идеи. Интересно,что Макрон дважды опровергал свои же заявления, но дал понять, что исключать ничего нельзя.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также не исключает такого шага со стороны Франции, считая его неразумным и очень опасным.

Депутат Национального собрания Франции, лидер местной компартии Фабьен Руссель заявил, что Макрон подписал договор с Зеленским "за нашей спиной". И никакой демократией там и не пахнет. В частности, в нем говорится, что Украина должна вступить в НАТО, что является опасной провокацией. Макрон же занят тем, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и создать из России внешнего врага, уверен Руссель.

В Киеве же не очень верят в большую помощь Франции, говорит местный политолог Геннадий Дубов. Пока что Париж помогает больше словами и обещаниями.

В ближайшее время ожидается визит Макрона в Киев. Но он пока откладывается из-за разногласий с союзниками по отношению к России, пишет Politico. Сначала он планировался на февраль, но затем был перенесен на середину марта "по соображениям безопасности". Когда он состоится, неизвестно.