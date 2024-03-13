На "Иннопроме-2024" в Екатеринбурге пройдет бизнес-форум "Россия – ОАЭ"

Выставка "Иннопром", партнером которой станут Объединенные Арабские Эмираты, состоится с 8 по 11 июля 2024 года в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Известно, что делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. Как полагают в Минпромторге, участие ОАЭ в качестве страны-партнера на выставке "Иннопром-2024" укрепит сотрудничество в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, туризме и гуманитарных связях.

В своей экспозиции Эмираты представят инновационные разработки и приоритетные направления промышленно-экономического сотрудничества. Также в рамках выставки пройдет бизнес-форум "Россия – ОАЭ".

Напомним, что партнером "Иннопрома-2023" была Белоруссия. Выставку в Екатеринбурге посетили 46 тысяч человек.