Аэропорт Санкт-Петербурга возобновил работу

В Росавиации привели детали ограничений работы аэропорта Санкт-Петербурга.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 8.29 до 8.59 мск 13 марта на работу аэропорта Пулково были введены временные ограничения. С 09.00 мск Пулково работает штатно", - написал в своем telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Источник telegram-канала "112" сообщал о введении в аэропорту режима "Ковер". Его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в аэропорту неопознанных летающих объектов.