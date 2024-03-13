Нижний Тагил хотят расширить за счет присоединения бывшего военного городка

Границы Нижнего Тагила могут быть увеличены за счет присоединения бывшего военного городка №40 в виде нового поселка. С таким предложением на законодательном собрании Свердловской области выступили депутаты городской думы.

Новому поселку городского типа предлагают дать название "Сокол". В пояснительной записке сказано, что территория имеет достаточную инфраструктуру и перспективы дальнейшего развития.

"На территории образуемого населенного пункта имеется постоянно проживающее население в количестве 1 тыс.169 человек, дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации. Указанные признаки свидетельствуют о возможности и необходимости образования населенного пункта", - говорится в документе.