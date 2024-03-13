Путин: Созданием "Авангарда" Россия обнулила вложения США в систему ПРО

Россия созданием ракет "Авангард" свела на нет вложения США в систему противоракетной обороны, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

"Если посчитать сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины", — заявил Путин.

"И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин отмечал, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран.

"Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал президент Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов. Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 2021 году. Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч. В Пентагоне изначально заявляли, что не верят в существование комплекса.