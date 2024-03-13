WADA сожалеет, что по допинговому делу Валиевой наказана только спортсменка

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не уверены, что тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе имеет отношение к положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Глава организации Оливье Ниггли признал, что "нет доказательств", позволяющих напрямую связать тренера с делом Валиевой о допинге. "возможно, в этом замешан физиотерапевт, может быть, врач", - цитирует спортивного чиновника Associated Press.

Также Ниггли выразил сожаление по поводу того, что Валиева в этой истории с допингом оказалась единственной, кто был наказан, хотя очевидно, что это не только и не столько ее ответственность.

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии WADA хочет добиться расширения полномочий в расследовании причастности к употреблению спортсменами допинга их окружения.

"Очевидно, что привкус этого дела очень неприятен, мы видим, что был сделан выбор принести в жертву спортсменку, а не указать, кто на самом деле "помог" ей допингом", - заявил Ниггли.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Ей было 15 лет, когда на Олимпиаде в Пекине в 2022 году ее допинг-проба оказалась положительной, в организме фигуристки нашли следы запрещенного препарата триметазидина. Окружение спортсменки заявило, что она ела из посуды, из которой ее дедушка, якобы, запивал лекарства. Кроме Валиевой никто не был наказан и дисквалифицирован, Тутберидзе и ее команда продолжают готовить спортсменов.