ОАЭ станут страной-партнером на "Иннопроме-2024" в Екатеринбурге

Объединенные Арабские Эмираты станут страной-партнером "Иннопром" в 2024 году в Екатеринбурге. Об этом в своих социальных сетях написал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, "Иннопром", прошедший в Екатеринбурге в 2023 году, признан лучшим выставочным проектом года по версии премии EFEA Awards. Выставка традиционно проходила в Екатеринбург-ЭКСПО с 9 по 13 июля. За это время посетить выставку успели представители 58 стран, среди которых Беларусь, Казахстан, Нидерланды, Швеция и Германия.