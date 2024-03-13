Глава Росприроднадзора заявила о нарушениях на Среднеуральской ГРЭС

На Среднеуральской ГРЭС, которая снабжает энергией часть Екатеринбурга и его города-спутники, обнаружены нарушения. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как рассказала она в своем Telegram-канале, сотрудники службы планово проверили уральское предприятие.

"Выявили 10 нарушений: станция некорректно предоставляет сведения о своих объектах, ведет сброс вредных веществ в воздух и водоем с нарушением норм, не соблюдаются правила в области размещения отходов", - перечислила руководитель Росприроднадзора.

По ее словам, по итогам проверки было выдано предписание на устранение нарушений, а юридические и должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

"Компании такого масштаба должны быть примером для отрасли, надеюсь, к нашему следующему визиту руководство электростанции исправит ситуацию", - отметила Светлана Радионова.