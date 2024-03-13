Оперативники провели обыски у директора Пермского музея современного искусства в рамках расследования дела о госизмене

Сотрудники ФСБ вчера провели обыски у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой и у одной из пермских акционисток, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Обыски проводились в рамках уголовного дела о госизмене в отношении экс-активиста Pussy Riot Петра Верзилова (признан в России иноагентом).

Обе пермячки якобы проходят по делу свидетелями.

По сообщениям СМИ, обыски также прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ульяновске.