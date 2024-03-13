13 Марта 2024
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Спорт Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер: Нужны четкие механизмы участия негосударственных организаций в развитии физкультуры и спорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил рабочую группу по подготовке заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Накануне прошло первое совещание рабочей группы, главной темой которого стала роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта в России. Участие в мероприятии приняли помощник президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, представители спортивных ассоциаций и организаций.

Открывая совещание, Игорь Левитин представил руководителя рабочей группы и поблагодарил Алексея Текслера за согласие ее возглавить:

«Алексей Текслер ведет в Госсовете РФ тему экономики и финансов субъектов РФ, возглавляя соответствующую Комиссию Госсовета. Через эту Комиссию мы сделаем более точную выборку по средствам, которые идут на физкультуру и спорт в субъектах РФ. Нам необходимо сформировать концептуальные подходы к деятельности негосударственных организаций, определить форматы их сотрудничества, уточнить их роли. Всего по данным Счетной палаты на спорт выделяется около 800 млрд рублей. Нам нужно посмотреть, как эти средства расходуются, регулируются, и что мы от этого получаем», - сказал Игорь Левитин.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор Челябинской области отметил, что основополагающая роль в развитии спорта в стране принадлежит государству, но при этом значимый вклад вносят негосударственные организации. Он также обратил внимание, что существенная часть бюджетного финансирования, особенно на региональном и муниципальном уровнях, доводится до субъектов спорта с участием негосударственных организаций:

«Структуры, представляющие государство и негосударственный сектор в спорте, имеют множество связей и зависимостей. Считаю одной из основных задач нашей работы предложить четкую структуру, механизмы и инструменты участия негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта, в том числе для применения их на практике регионами нашей страны», - предложил губернатор Челябинской области.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер определил следующие задачи рабочей группы:

- рассмотреть текущее распределение ролей между заинтересованными структурами в сфере физкультуры и спорта, уделив внимание функциям и полномочиям негосударственных организаций, изучить объемы финансирования, а также предложить методы совершенствования межведомственного взаимодействия между организациями;

- проанализировать сложившуюся систему негосударственных организаций физической культуры и спорта, состоящую из олимпийского комитета, ассоциаций, федераций, иных организаций;

- определить вызовы и зоны роста для негосударственных организаций в спортивной сфере;

- рассмотреть региональные аспекты развития спорта;

- проработать потенциальные направления, стимулирующие негосударственные организации к активному участию в развитии спорта.

Замминистра спорта РФ Азат Кадыров неоднократно подчеркивал богатый опыт Южного Урала в развитии спорта и особо отмечал уровень соответствующей оснащенности, что является прямым следствием решения задачи по формированию обновленной спортивной инфраструктуры в каждом муниципалитете региона.

«Челябинская область – регион с хорошими традициями и спортивной историей. В регионе делается много для массового спорта и для подготовки спортивного резерва. Безусловно, чтобы людей вовлечь в спорт, нужна инфраструктура нормальная и комфортная, нужны специалисты, которые будут эту работу организовывать», – подчеркивает Азат Кадыров.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В силу как раз создания современной спортивной инфраструктуры в столице Южного Урала почти ежемесячно проходят соревнования по самым различным дисциплинам всероссийского и международного уровня.

Так, генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в рамках проведения последнего Чемпионата страны по фигурному катанию отмечал, что в Челябинске состязания традиционно проходят на очень высоком уровне: «Челябинск у нас является эталоном по организации и проведению турниров, сюда приезжают перенимать опыт. Сейчас очень высок конкуренция за право проведения турниров. И мы предоставляем такую возможность только тем регионам, которые могут это сделать на высшем уровне».

Губернатор Алексей Текслер, возглавивший рабочую группу по подготовке заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта также делает акцент на региональном аспекте.

«Сегодня региональный аспект – ключевой фактор успешного развития спорта в целом в стране. И основной объем финансирования спорта и физической культуры идет от регионов. В регионах есть свои наработанные практики, в том числе в Челябинской области», - считает губернатор Южного Урала.

Результатом работы группы станет итоговый доклад с набором предложений по совершенствованию законодательной базы и разработке наиболее эффективных механизмов деятельности негосударственных организаций в спорте.

Теги: алексей текслер, игорь левитин, развитие физкультуры и спорта, рабочая группа госсовета


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