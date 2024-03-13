БРИКС не изменит название после расширения – МИД России

Новое расширение БРИКС отложат до саммита организации в Казани. В Министерстве иностранных дел России считают, что пока "нужно обеспечить заинтересованные в сближении государства площадкой, платформой, на которой можно работать в практическом смысле, заявил замминистра Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Он добавил, что БРИКС сохранит свое название в будущем и после расширения состава, поскольку аббревиатура уже представляет собой бренд и узнаваемый "торговый знак".

Сегодня членами организации уже являются девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.