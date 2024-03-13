Путин допустил введение в России прогрессивной системы налогообложения

Президент Владимир Путин считает, что общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в России с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится.

"Нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области", - сказал Путин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1".

Глава государства заявил о том, что бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально. Рабочих мигрантов в России по сравнению с другими странами не так и много – 3,7% от общего числа работающих. Они сосредоточены в экономически активных регионах – Москве и области, на Северо-Западе и в некоторых регионах Севера.

Чтобы решать проблему дефицита кадров кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику.

"Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать", - добавил Путин.

Также президент полагает, что оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции. России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики – даже если по паритету покупательной способности стране под силу обогнать Японию в ближайшие годы, то над ее эффективностью и инновационностью еще нужно поработать.