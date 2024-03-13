На рязанском нефтезаводе начался пожар после атаки БПЛА

Пожар начался на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

"По предварительной информации есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы", - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, во время пожара пострадали два человека, пишет Baza. Они госпитализированы. По словам местных жителей, по заводу ударили три беспилотника, сообщает телеграм-канал. По словам источников, горит установка блока теплообменника. Площадь пожара - 100 квадратных метров.