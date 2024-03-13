Путин — о возможных переговорах по Украине: "Я никому не верю, но нужны письменные гарантии"

Президент Владимир Путин сообщил, что инициатива на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) полностью перешла к армии России.

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"Это все знают, все признают", — отметил глава государства, комментируя в разговоре с Дмитрием Киселевым для РИА Новости и "России 1" ситуацию в зоне спецоперации.

По словам главы государства, Украина бросала своих людей в Крынки Херсонской области, как в мясорубку, отправляла их на убой. Путин сообщил, что спрашивал начальника Генштаба Валерия Герасимова, понимают ли те, кто на Украине принимают решения, что посылают людей на верную смерть, он ответил, что понимают.

Путин добавил, что украинские военные, которые сдавались в плен, говорили, что даже не знали, в какую ситуацию попадали.

При этом Путин уточнил, что с теми, у кого "нос в кокаине", договариваться проще, чем с умными опасными людьми, которые влияют на сознание общества.

"Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации. Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря", — сказал президент.

По мнению президента, проще бороться с людьми, которые руководствуются такими низменными принципами.

"У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: "сыт, пьян и нос в табаке". Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще", — напомнил Путин.

Также Путин высказался о готовности России к переговорам.

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", — сказал Путин.

При возможности заключения договоренностей с Западом Россия намерена добиваться соблюдения собственных интересов, добавил он.

"Я никому не верю, но нам нужны гарантии", — заявил российский лидер.

Весной 2022 г. Россия предлагала украинскому режиму достаточно мягкие условия для завершения военного конфликта. Документ был почти согласован, но его подписание было внезапно сорвано. Он предусматривал, что Украина останется нейтральной страной, то есть не будет вступать в военные блоки. При этом против вступления в ЕС Россия не возражала.

По данным The Wall Street Journal, российским Киев должен был признать только Крым. Будущее ДНР и ЛНР должно было быть определено в ходе личных переговоров президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Но они так и не состоялись. О статусе освобожденных к тому времени территорий не говорилось. Киев должен был сократить свою армию. Иностранное оружие и войска не могли быть направлены на Украину.

Русский язык должен был стать официальным, но этот пункт Киев не согласовал. Как и расследование МУС военных преступлений. Безопасность Украины должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, а Украина — Турцию.