13 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура опрашивает подростков, устроивших массовую драку в Нижнем Тагиле

Прокуратура организовала проверку после массовой драки подростков в Нижнем Тагиле. Со школьниками и их родителями уже проводят соответствующую беседу.

Напомним, речь идет о драке, произошедшей 9 марта около 18.30 во дворе дома №36 по улице Октябрьской революции. О произошедшем рассказала местная жительница, которая услышала шум из окна.

"Разъяренная толпа подростков стояла прямо под окнами жилого дома. По их диалогу было ясно, что некоторые из них вооружены. У кого-то был нож и бита, возможно, не только это, а еще что посерьезней... Вот так около получаса, с того момента, как я подошла к окну, они стояли у нас во дворе и кричали, выясняя отношения. Но были угрозы, драки как таковой еще не было. Однако в какой-то момент началась самая настоящая бойня. Некоторых подростков начали жестоко избивать – били битой, запинывали ногами. После чего избитых парней отправили домой, а сами разбежались", – рассказала подписчица "Инцидент Нижний Тагил", где и опубликовали соответствующее видео.

Что стало причиной разборок, свидетель происшествия не знает, но предполагает, что подростки насмотрелись сериалов и "возомнили слишком много о себе".

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, в драке участвовали местные 16-летние учащиеся средних общеобразовательных школ, один из которых состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление алкоголя. Двум подросткам потребовалась медицинская помощь. Полиция продолжила искать остальных участников потасовки. При этом никто из родителей подростков на тот момент в полицию не заявлял.

В прокуратуре же заявили, что собираются проверить исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают и опрашивают участников драки и их законных представителей. Вскоре будут истребованы сведения из медучреждений об обращениях подростков за медицинской помощью.

Помимо этого, в прокуратуре дадут оценку органам системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних, а также сотрудников школ подростков на предмет проводимой профилактической работы.

Теги: Нижний Тагил, драка, прокуратура, подросток


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