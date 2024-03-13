Свердловский ЦОН заявил о найденных фейках перед президентскими выборами

Центр общественного наблюдения Свердловской области выявил фейки перед голосованием на выборах президента России.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском ЦОН, мониторинговая группа обнаружила два фейковых сообщения. В соцсети размещались скрины экранов, и анонимы с "пустых" аккаунтов писали о "нарушениях". Так, в первом случае в Сысерти появился Энергетический университет (который на самом деле находится в Казани). Сообщалось, что там якобы принуждают участвовать в выборах. Как отметили в Центре общественного наблюдения, в итоге ни в Сысерти, ни в Казани эти факты не подтвердились.

Во втором случае сообщалось о странном уроке в школе Ирбита: якобы детям предложили на информатике сделать копию избирательного бюллетеня. Информацию проверили, оказалось, что это фейк. Как заявили в ЦОН, наблюдение будет продолжено.

Голосование на выборах президента России пройдет на этой неделе. В Свердловской области его совместили с викториной "Опорный край" в честь 90-летия региона, на которой разыграют призы.