На подлете к НПЗ в Киришах сбили беспилотник

В Ленобласти на подлете к НПЗ в Киришах сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены", - сообщил глава области в своем Telegram-канале.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) – предприятие "Сургутнефтегаза", крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству произведенного топлива, градообразующее предприятие Киришей. Перерабатывает западно-сибирскую и волго-уральскую нефть, поступающую по трубопроводу из центров распределения в Ярославской области.