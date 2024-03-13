В Тюменской области три человека погибли в пожаре на пилораме

В Тюменской области в пожаре на пилораме погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в деревне Красный Яр по ул. Мира, 2а. Сообщение о пожаре поступило в полночь по местному времени.

Огонь охватил 600 квадратных метров. Специалисты МЧС России спасли из огня двух человек. К сожалению, во время тушения были обнаружены тела трех погибших. Локализовать пожар удалось в 02.55 по местному времени, открытое горение было ликвидировано в 03.23 по местному времени. Полностью с огнем пожарные справились в 04.32 по местному времени.

К тушению пожара привлекалось 52 человека и 17 ед. техники, из них от МЧС 33 человека и 10 ед. техники.

По факту гибели трех человек следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. В ведомстве сообщают, что поджар произошел в бытовом строении на территории пилорамы. По информации СКР, спастись от огня смогли еще трое человек, находящихся в бытовке.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.