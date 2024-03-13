13 Марта 2024
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Из-за обстрела Шебекино без электричества остались 45 тысяч жителей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался про атаку на Шебекино и о том, сколько пострадавших от прошлых атак остаются в больницах.

"Под обстрел попал Шебекино. Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший – сотрудник промышленного предприятия. У мужчины – контузия и ссадины. Раненый доставлен в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших при повторном обстреле нет.

"Выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, есть задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань", - написал Гладков.

Также губернатор сообщил, что из 11 раненых в последние два дня человек в больнице остаются пятеро.

"Самое сложное состояние – у мужчины, который вчера в Шебекино получил ранение. Находится сейчас он в реанимации под аппаратом ИВЛ. Конечно, мы переживаем все, особенно за женщину, которая пострадала при обстреле администрации Белгорода. Вчера врачи в течение пяти часов делали ей операцию по извлечению осколков", - написал Гладков, уточнив, что сейчас пострадавшая – в состоянии средней тяжести.

Во время утреннего обстрела Шебекинского округа без электричества остались 45 тыс. человек. Аварийные бригады сейчас работают очень активно. За последний час уже подано напряжение в Ржевку и Маслову Пристань.

Теги: Шебекино, обстрел, Вячеслав Гладков, атака, ЛЭП, электричество


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