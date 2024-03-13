"Автомобилист" узнал соперника по четвертьфиналу Кубка Гагарина

Определился соперник екатеринбургского "Автомобилиста" по четвертьфиналу Кубка Гагарина. Им стал СКА из Санкт-Петербурга.

Хоккеисты будут сражаться в серии до четырех побед. Стартовые матчи второго раунда Кубка пройдут 17 и 19 марта на "СКА Арене". Затем 21 и 23 марта армейцы сыграют в Екатеринбурге.

В случае необходимости, пятый матч состоится в Петербурге 25 марта, шестой – на арене "Автомобилиста" 27 марта. Если же дело дойдет до седьмой игры, она пройдет на "СКА Арене" 29 марта.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка Гагарина "Автомобилист" выбил из турнира казанский "Ак Барс". В свою очередь, СКА оказался сильнее нижегородского "Торпедо".