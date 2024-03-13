Роднина фразой "сначала докажите" ответила на слова Тарасовой о допинге Валиевой

Не надо обвинять тренеров фигуристки Камилы Валиевой в допинговом скандале, пока их вина не доказана.

Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Ирина Роднина.

"Я со свечкой не стояла и комментировать все, что говорит Тарасова, я не собираюсь. Так как Валиева несовершеннолетняя, этот вопрос решают тренер, врач и родители. Это те люди, которые отвечают за происходящее. Если смотреть по законодательству, а оно у нас есть, принятое в 2016 году, — там совершенно четко расписано, кто несет ответственность и какую: начиная от штрафов, заканчивая уголовной ответственностью. Тренера не надо обвинять. Сначала докажите — потом обвиняйте", — заявила Роднина, сообщает РБК.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ни один спортсмен "не возьмет никакую таблетку из рук доктора" и "без тренера ничего не делается". Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой.

Ранее фигуристка заявила, что не принимала допинг сознательно.