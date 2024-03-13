Зеленский пообещал Москве "ответные потери" после взрывов в Кривом Роге

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram, что Киев будет "наносить ответные потери" России после взрывов в Кривом Роге.

По словам главы государства, в городе завершилась спасательная операция после удара по многоэтажному дому, который был нанесен вечером 12 марта. Зеленский указал, что якобы погибли три человека.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак отметил, что в результате атаки на Кривой Рог пострадали 44 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка. Госпитализированы более 20 человек.