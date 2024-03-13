С тысяч россиян потребовали доплату в 300–840 тыс. рублей за купленные машины

Гражданам России стали массово приходить требования о доплате 300–840 тыс. руб. утилизационного сбора за машины, ввезенные по параллельному импорту.

Как говорят участники рынка, это затронуло 5–7 тыс. автовладельцев, которые заказывали авто через посредников, для личного пользования и рассчитывали на оплату сбора по льготным коэффициентам. Однако Федеральная таможенная служба России рассчитала их по коммерческим ставкам — как для машин, ввозимых дилерами.

Претензии ФТС коснулись и самих посредников. В этом случае требования доходят до нескольких миллионов рублей.

Как следует из постановления правительства РФ, сейчас для граждан, которые ввозят машины с мотором объемом до 3 л для личного пользования установлены льготные коэффициенты утилизационного сбора: 0,17 для автомобилей до трех лет и 0,26 для старше трех лет. Таким образом, сбор составляет 3,4 тыс. и 5,2 тыс. рублей соответственно.

Если машина ввозится для перепродажи, коэффициенты резко растут. До осени 2023 года на наиболее ходовые модели они составляли от 8,92 до 15,69 (то есть сбор был равен 178–313 тыс.). А с 29 октября прошлого года правительство резко повысило их, вплоть до 63,95. И с этого времени сбор начинается от 300 тыс. рублей и может доходить почти до 1,3 млн.

Как считает управляющий директор дилерского центра Frank Auto Ирина Франк, если с автовладельцев требуют доплату, то они могут попробовать обратиться в Минпромторг, попросить о полной амнистии по утильсбору или возможности оплатить его по старой ставке. Чем больше будет таких обращений, тем выше вероятность того, что им пойдут навстречу, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что кабмин России просят установить переходный период по утилизационному сбору на автомобили. Соответствующее обращение подготовлено депутатами Госдумы в адрес главы правительства Михаила Мишустина.