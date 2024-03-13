В России могут разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

В России могут легализовать ремонт иностранного оборудования без оригинальных запчастей.

В настоящее время речь идет об автомобилях. В настоящее время такое устранение дефектов грозит отечественным компаниям исками со стороны иностранных правообладателей. В Госдуме рассматривают соответствующую инициативу Ассоциации параллельного импорта.

По словам экспертов, в долгосрочной перспективе инициатива может затронуть большего числа отраслей промышленности. При этом некоторые участники рынка полагают, что бесконтрольное самовольное обновление оборудования может повысить риск продажи контрафакта потребителям.

Как заявил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев, с учетом вводимых санкций на поставки иностранного оборудования в Россию необходимо было давно отказаться от системы какого-либо соблюдения авторских, интеллектуальных и патентных прав. По его словам, помимо транспортной отрасли, смягчить требования к ремонту необходимо для тех предприятий, которые обеспечивают производство социально значимой продукции, — например, топлива.

Отечественные производители активно инвестируют средства в развитие производства комплектующих — однако вопрос импортозамещения сложно решить без комплексной государственной поддержки, сообщают "Известия".