СМИ: "Москвич" будет искать новых партнеров на Востоке

Российский автомобильный завод "Москвич" (бывший "Renault Россия") будет искать новых восточных партнеров помимо JAC Motors.

Это требуется для загрузки предприятия. В настоящее время вопрос находится на стадии переговоров, которые ведутся с несколькими компаниями. Ряд из них еще не присутствует на российском рынке.

В 2024 году завод планирует собрать 22 тыс. автомобилей при мощности выпуска 180 тыс. машин, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что автозавод "Москвич" может начать производство зарядных станций для электромобилей.