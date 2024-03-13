"Хоум банк" оштрафован за спам

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало ООО "ХКФ банк".

Кредитное учреждение поплатилось за спам-рекламу, которая признана ненадлежащей. Как заявила пресс-служба регионального УФАС, реклама была направлена без согласия абонента. Банк оштрафован на 150 тыс. руб.

Поводом для проверки со стороны антимонопольной службы стали рекламные сообщения в виде SMS: "Кредитка 120 дней без % с кешбэком на все до 15%". Подписание договора с банком, отмечается в деле, также зачастую сопряжено с невозможностью отказаться от рекламной рассылки.

УФАС напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы с помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата.